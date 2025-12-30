Ancora vittime sulla Cilentana: muore un automobilista di 77 anni di Nocera L'uomo è precipitato in una scarpata: inutili i soccorsi

Non si ferma la striscia di sangue sulla Statale Cilentana. Un uomo di 77 anni, originario di Nocera Inferiore, è deceduto per un incidente avvenuto nel tratto tra Cuccaro Vetere e Futani.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che l'auto a bordo della quale viaggiava la vittima sia uscita di strada, precipitando in una scarpata dopo un volo di diversi metri. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 77enne nocerino. Non si esclude che possa aver avuto un malore al volante prima dell'impatto.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, i vigili del fuoco, il personale Anas ed i carabinieri. Inevitabili i disagi per la circolazione.