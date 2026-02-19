Caos medici di famiglia, molti cittadini senza assistenza: "L'Asl intervenga" Raffica di pensionamenti: il tetto massimo passa da 1500 a 1800 per professionista

"Non ho mai rinunciato alla chiarezza con i nostri concittadini e ad affrontare le problematiche con senso di responsabilità. Da giorni sono sollecitato da molti cittadini che non riescono a scegliere il nuovo medico di famiglia per via dei pensionamenti dei propri medici di fiducia. Ieri ho avuto un lungo confronto con la direzione sanitaria del distretto per trovare soluzioni adeguate alla carenza di medici di medicina territoriale". A dirlo il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, a proposito dei disagi vissuti in questi giorni da tanti pazienti.

"Grazie alla totale disponibilità della dottoressa D'aniello, abbiamo dato vita a molteplici soluzioni per alleggerire il disagio della nostra cittadinanza. Oltre al bando per i contratti provvisori per i medici di medicina generale, si è proposto alla direzione generale, nelle more di coprire tutti i posti vacanti del distretto 65, di ampliare la platea dei massimali da 1500 assistiti a un massimo di 1800 per ogni medico di famiglia attualmente in servizio a Bellizzi. Voglio ringraziare la direzione sanitaria, ma in particolare tutti i nostri medici di base che stanno dando una massima collaborazione anche in forma gratuita per la nostra cittadinanza. Si resta in attesa della decisione della direzione generale. Vi terrò aggiornati degli sviluppi", le parole del primo cittadino.