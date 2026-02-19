"Turismo esperienziale", Cna Salerno traccia la nuova sfida per il futuro Iniziative gratuite, ecco il calendario completo. Paolillo: botteghe sempre più protagoniste

L’artigianato locale diventa leva strategica per lo sviluppo turistico del territorio. Cna Salerno lancia ufficialmente il nuovo Corso di Turismo Esperienziale, un percorso formativo gratuito rivolto agli associati – e aperto anche agli artigiani non ancora iscritti – con l’obiettivo di integrare le eccellenze produttive locali nei circuiti dei flussi turistici provinciali.

L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare il tradizionale “saper fare” artigiano in un’offerta turistica strutturata e competitiva, capace di attrarre viaggiatori in cerca di esperienze autentiche. Le botteghe, in questa visione, non sono più soltanto luoghi di produzione, ma diventano tappe fondamentali del racconto identitario della destinazione Salerno.

Il percorso formativo, definito di alto profilo, fornirà agli artigiani strumenti operativi per accogliere i visitatori come protagonisti di un’esperienza immersiva. Al centro del programma, lo storytelling territoriale e la progettazione di percorsi sensoriali capaci di valorizzare tradizioni, competenze e unicità produttive.

Le lezioni saranno tenute dal professor Rosario D’Acunto, con il coordinamento e l’integrazione didattica di Adriano De Falco e Angelo Mattia Rocco, dirigenti di Cna Salerno.

La prima lezione si terrà domani, 20 febbraio 2026, dalle ore 15 alle 17, presso il Palazzo della Provincia di Salerno. I successivi incontri si svolgeranno nella sede di Cna Salerno, con possibilità di partecipazione anche da remoto. Le iscrizioni resteranno aperte per un’ulteriore settimana.

Al termine del corso, oltre al rilascio dell’attestato di partecipazione, gli artigiani saranno inseriti nel circuito turistico provinciale attraverso la rete Cna, con concrete opportunità di visibilità e sviluppo commerciale. La fase conclusiva del progetto si svolgerà nell’ambito di “Open – Fiera del Turismo all’Aria Aperta”, in programma a Paestum dal 10 al 12 aprile 2026, alla presenza di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore.

“Vogliamo che le nostre botteghe diventino protagoniste dell’accoglienza e parte integrante del racconto del territorio”, ha dichiarato la direttrice di Cna Salerno, Simona Paolillo. “Per questo abbiamo deciso di aprire le porte anche agli artigiani non ancora associati che desiderino avvicinarsi a questo modello di sviluppo e scoprire le potenzialità del turismo esperienziale”.