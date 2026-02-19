Turismo, confronto per istituire la Dmo del Cilento: Confartigianato in campo

Il presidente Risi: necessario farsi trovare pronti alle nuove sfide che attendono il territorio

turismo confronto per istituire la dmo del cilento confartigianato in campo
Vallo della Lucania.  

Nell’aula consiliare “Nicola Rinaldi” di Vallo della Lucania si è tenuto l’incontro pubblico di partenariato per la costituzione del Comitato Promotore della DMO Cilento. Un passaggio istituzionale e operativo che segna un passo avanti nella definizione della governance della futura Destinazione Turistica.

Tra i protagonisti del confronto anche Confartigianato Salerno, rappresentata dal presidente Franco Risi, che ha ribadito il sostegno dell’associazione al percorso avviato.

Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati del lavoro delle commissioni: un processo definito “serio e condiviso”, capace di mettere a sistema competenze tecniche, esperienze imprenditoriali e visioni territoriali. Non semplici proposte, ma una direzione strutturata per il futuro della destinazione.

Al centro della strategia, la sostenibilità, intesa non come elemento accessorio ma come principio guida. Competitività e sostenibilità, secondo quanto emerso, devono procedere insieme. Ridurre i consumi significa abbattere i costi; efficientare le strutture migliora i margini; integrare il sistema territoriale rafforza la stabilità delle imprese.

«Il contesto economico e finanziario è profondamente cambiato – ha sottolineato Risi –. Gli istituti di credito valutano i profili Esg, i bandi premiano la coerenza ambientale e i partner analizzano l’affidabilità complessiva dei territori. Non si tratta di una scelta ideologica, ma di una condizione di competitività».

Secondo Confartigianato, anche il turista è cambiato: oggi non sceglie soltanto un servizio, ma un’esperienza coerente e credibile. Una destinazione capace di misurare il proprio impatto, adottare pratiche ambientali concrete e comunicare con trasparenza consolida la reputazione e rafforza la domanda. Una domanda di qualità, è stato evidenziato, genera valore stabile nel tempo.

L’obiettivo non è inseguire i numeri, ma governare la crescita tutelando il territorio, principale patrimonio del Cilento. Alla DMO spetterà un ruolo di coordinamento strategico: integrare i principi della sostenibilità nel Patto di Destinazione, secondo Risi, offrirà alle imprese un quadro stabile di riferimento, riducendo incertezza e frammentazione.

Confartigianato ha infine confermato la propria disponibilità a sostenere il percorso con azioni concrete di formazione, accompagnamento e supporto operativo, calibrate sulle dimensioni delle imprese locali. «Il lavoro di impostazione è stato completato. Ora si apre la fase dell’attuazione: la direzione è chiara. La crescita della destinazione dipenderà dalla coerenza e dalla responsabilità condivisa di tutti gli attori coinvolti», ha concluso il presidente.

Ultime Notizie