Cavese, solito divieto di trasferta: settore ospiti off-limits col Trapani Nuovo stop per i supporters blufoncè

Nuovo semaforo rosso. La Cavese non potrà fare affidamento sul calore dei suoi tifosi nella trasferta di Trapani. Per il match in Sicilia, arriva lo stop per i supporters metelliani. L'ennesimo stop per una delle tifoserie maggiormente colpite dalle decisioni delle autorità competenti. L'ufficialità è arrivata attraverso la nota del Trapani: "Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno per l’incontro di calcio F.C. Trapani 1905-Cavese 1919, valevole per il campionato di Serie C, girone C Sky Wifi in programma presso lo Stadio Provinciale il prossimo 21 febbraio 2026 alle ore 14.30. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, a tutela dell'ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito, a seguito delle valutazioni di rischio da parte degli organi preposti all'analisi dei profili di ordine e sicurezza nelle manifestazioni sportive.

Alla luce di quanto sopra e vista l’attenzione rivolta a questa gara, la società F.c. Trapani 1905 comunica che, nel rispetto più assoluto ed intransigente delle leggi vigenti, saranno triplicati i controlli ai varchi di accesso allo stadio, anche grazie al supporto delle telecamere a ciucuito chiuso presenti che hanno già portato ad esclusione, attraverso Daspo, di chi ha tenuto un comportamento non consono al rispetto delle regole e che non abbia il solo ed unico scopo di tifare e supportare la propria squadra".