Battipaglia, trovato in casa con cocaina ed hashish: arrestato Operazione effettuata dal commissariato di Polizia

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un cittadino marocchino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sarebbe stato individuato in possesso di 30 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish, occultati sotto il letto della propria abitazione.