Auto sfonda il guard rail e precipita per 200 metri: muore coppia di fidanzati Terribile tragedia sulle strade del Cilento: inutili i soccorsi

Una terribile tragedia ha sconvolto la notte del Cilento. A Montecorice un'auto con a bordo due giovani ha sfondato il guard rail, finendo nella scogliera sottostante.

Un volo di circa 200 metri che non ha lasciato scampo alla coppia di giovani: a perdere la vita due fidanzati, originari di Capaccio Paestum, che a quanto risulta stavano rientrando da una serata ad Agnone Cilento. Prima di precipitare nel vuoto l'auto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con un furgone, il cui conducente è rimasto lievemente ferito.

L'auto è finita in mare: scattato l'allarme sul posto sono intervenuti subito i soccorsi. Anche il familiare di una delle due vittime ha partecipato con una barca da pesca, fino al tragico epilogo che ha sconvolto la comunità cilentana.

Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita alla coppia di fidanzati