Maltempo nel Cilento, Carpentieri: «La Regione deve risarcire» Chiesti 2 milioni di euro per sostenere i comuni che hanno subito danni

Due milioni di euro per sostenere i comuni del Cilento e dell'Agro nocerino sarnese che hanno subito danni certificati dal maltempo dello scorso 19 novembre. È la richiesta avanzato alla Giunta regionale dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nunzio Carpentieri, a un mese circa dall'alluvione.

Il commento

«2 milioni di euro per sostenere i comuni del Cilento e dell'Agro nocerino sarnese che abbiano subito danni certificati dal maltempo dello scorso 19 novembre. È la richiesta che ho avanzato alla Giunta regionale e che ho affidato a un emendamento alla legge di bilancio presentato nelle scorse ore» dice Carpentieri.

«Quella violenta ondata di maltempo ha causato danni ingentissimi ai cittadini e messo in ginocchio numerose imprese, soprattutto del settore agricolo. Di fronte a questo dramma, la Regione non ha fatto assolutamente nulla. Ora ha la possibilità di fare qualcosa, approvando questo emendamento e destinando un primo sostegno concreto alle comunità colpite - conclude - Oggi è in programma un incontro tra il vicepresidente Bonavitacola e i sindaci di questi comuni. Ho chiesto loro di essere determinati e di sostenere questa mia proposta, l'unica in grado al momento di dare mano alle loro città. Vedremo la Regione cosa sceglierà di fare».