Alta velocità, il sindaco di Eboli: Chieste opere di mitigazione e compensazione "Verranno demolite 54 abitazioni, sfrattate 200 famiglie"

L'alta velocità in Campania continua a provocare problemi e polemiche. I programmi di Rete Ferroviaria Italiana, finanziati con i fondi del Pnrr, cozzano con il progetto di demolizione di ben 54 abitazioni. Villette a uno o più livelli, 200 le famiglie da sfrattare.

Sulla vicenda pendono ricorsi al tar, alta la tensione come chiarisce il sindaco Conte.

Le parole del sindaco Mario Conte

“L'alta velocità ha un grande impatto sulla nostra città, abbiamo chiesto un nuovo tracciato a Rfi, questo non è stato possibile e quello scelto pare non sia modificabile, ma chiediamo delle opere di mitigazione e compensazione. Abbiamo proposto una serie di interventi ma sopratutto dobbiamo risolvere il problema abitativo per tutte queste famiglie” ha concluso il primo cittadino.

Una vicenda che solleva critiche anche sulle possibili ripercussioni nel passaggio per le aree interne dell’Alta Velocità, che penalizzerà il Cilento e avrà un impatto ambientale molto negativo sui territori dei parchi nazionali.