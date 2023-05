Incubo frana sulla Mingardina: crolla grosso masso, strada chiusa Piccoli smottamenti si registrano anche in altri comuni del Cilento

Danni e disagi per il maltempo anche in provincia di Salerno. Questa mattina, a causa di una frana, è stata chiusa la strada Mingardina, nei pressi del bivio di San Severino di Centola.

Un grosso masso si è staccato dalla parte rocciosa ed è precipitato sull’arteria che conduce al Ciglioto. Fortunatamente non si registrano feriti.

La principale arteria che conduce a Marina di Camerota torna off limits, per raggiungerla la località Cilentana le uniche strade percorribili sono quelle da San Giovanni a Piro, e dunque per Lentiscosa, oppure da San Severino di Centola attraversando Centola e Palinuro.

Il punto della situazione a Pollica

Piccoli smottamenti si registrano anche in altri comuni del Cilento. Il sindaco di Pollica Stefano Pisani, nella giornata di ieri, con un post su Facebook, ha fatto il punto della situazione:

“Le piogge intense di queste ore hanno determinato diversi smottamenti anche di dimensioni rilevanti. Si è reso necessario chiudere al traffico la SP15 nel tratto compreso tra Cannicchio e Pollica Capoluogo, ulteriori smottamenti con relativa difficoltà di transito a: Cannicchio alto (nei pressi della vecchia fontana), Sulla SP 48 Pioppi-Pollica, Sulla, SP 267 tra Acciaroli e Pioppi, Sulla SP Galdo San Giovanni". Nel pomeriggio di ieri, poi tutte le strade sono tornate percorribili, per il solo tratto Cannicchio/Pollica della SP 15 la percorribilità è assicurata a senso unico alternato. Riaperta anche il tratto Galdo/San Giovanni.

Vista la difficoltà di transito, il primo cittadino ha, inoltre, prorogato la chiusura della scuole anche per la giornata di oggi.