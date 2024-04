Battipaglia, Samarcanda Teatro replica il successo de "Il Berretto a Sonagli" Appuntamento sabato alle 20.30

Samarcanda Teatro annuncia la replica dello spettacolo "Il Berretto a Sonagli" di Luigi Pirandello, in scena al Teatro Bertoni di Battipaglia sabato 11 maggio alle 20.30.

L'opera, già accolta con grande entusiasmo dal pubblico battipagliese durante la sua prima rappresentazione, ha registrato il sold out, a testimonianza del profondo apprezzamento per la messa in scena e l’intensa interpretazione. Per rispondere all'ampia richiesta e soddisfare il desiderio di quanti non hanno avuto l'opportunità di assistervi, Samarcanda Teatro ha deciso di riproporre questo capolavoro del teatro pirandelliano.

Sul palcoscenico del teatro Bertoni prenderà vita un cast affiatato, guidato da Enzo Fauci, che veste i panni del protagonista Ciampa e firma la regia di questo lavoro teatrale. Accanto a lui, Giusy Murrone interpreta Beatrice Fiorica, Donato Ciociola è Federico, Nino Chillemi il Commissario Spanò, Rita D'Anna sarà Assunta, Marianna Pesce che interpreta Nannina e Stefania Melella sarà la Saracena.

"Il Berretto a Sonagli" è un'opera che indaga con profonda maestria le pieghe dell'animo umano, svelando le bassezze e le ipocrisie di una società borghese ossessionata dalle apparenze. La regia di Enzo Fauci, essenziale e al tempo stesso ricca di significati, restituisce al pubblico tutta la forza e l'attualità di questo testo immortale.