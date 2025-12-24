Sarno, 22enne trovato in possesso di mezzo chilo di droga: arrestato Operazione della Polizia di Stato nel centro cittadino

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, insieme a personale del Servizio Centrale Operativo-Sezione Investigativa di Salerno - hanno tratto in arresto un giovane sarnese di 22 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto è avvenuto a seguito di una mirata attività di repressione condotta nel centro cittadino di Sarno. In particolare, in Piazza G. Marconi, gli operatori hanno notato il giovane compiere movimenti sospetti che hanno indotto all'immediato controllo: all'esito della perquisizione personale, il ventiduenne è stato trovato in possesso di 16 involucri contenenti hashish (per un peso complessivo di circa 30 grammi) e la somma di 100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell'attività illecita.

La successiva perquisizione estesa a un immobile nella disponibilità dell'indagato ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 500 grammi della stessa sostanza. Dell'avvenuto arresto è stata data immediata notizia al pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. All'esito dell'udienza di convalida, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento restrittivo, disponendo nei confronti dell'indagato al misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Sarno.