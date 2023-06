Festa della Repubblica, Loffredo: "Promuovere i valori della democrazia" Questa mattina la tradizionale cerimonia in Piazza Amendola: consegnate le onorificenze al merito

Salerno festeggia la nascia della Repubblica Italiana. Si è svolta questa mattia, in Piazza Amendola, la cerimonia in onore del 77° anniversario della proclamazione della Repubblica.

Presente il Prefetto Francesco Russo, il Questore Giancarlo Conticchio e il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo, in rappresentanza di Palazzo di Città. Tra gli altri anche il presidente della Provincia Franco Alfieri e numerosi primi cittadini del territorio salernitano.

Nel corso della manifestazione, il Prefetto ha consegnato le onorificenze “al merito della Repubblica italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia di Salerno.

"Eredi di Salerno Capitale"

"Con orgoglio ho partecipato alla manifestazione per celebrare la nascita della Repubblica italiana. - ha scritto il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo - Siamo eredi di Salerno Capitale e dobbiamo impegnarci, ogni giorno, per promuovere i valori della democrazia, della libertà e della partecipazione".

Loffredo ha poi ricordato le parole del presidente Sergio Mattarella: “Volgendo lo sguardo al nostro passato ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per garantire agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti, qualità della vita. Di quanti ostacoli siano stati superati, quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. Guardiamo al futuro con maggiore ottimismo e forza d’animo: il 2 giugno, oggi come ieri, è una festa per tutti gli italiani”.