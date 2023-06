Turismo e cultura: a Valona nasce un gemellaggio tra la Campania e l'Albania Protagonista la Provincia di Salerno, rappresentata dal consigliere Pasquale Sorrentino

«Un gemellaggio tra le comunità campane e albanesi, nel segno del turismo, della cultura e delle eccellenze professionali ed enogastronomiche del Cilento che è la Patria della Dieta Mediterranea». È quanto annunciato dal consigliere con delega al Turismo e alla Promozione della Provincia di Salerno e vicesindaco del Comune di San Giovanni a Piro, Pasquale Sorrentino, presso la sede del Consolato Generale d’Italia a Valona. In Albania in questi giorni sono in corso eventi culturali promossi dal Ministero del Turismo italiano nell'ambito della “Settimana dell’Italia”, per festeggiare il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana.

Ospiti della manifestazione internazionale la Provincia di Salerno, il Comune di San Giovanni a Piro, il Comune di Sapri, l’associazione "Terre del Bussento", gli studenti dell’istituto superiore alberghiero di “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, lo scrittore Franco Maldonato, il gruppo musicale campano “Carlo Maria Todini Quartet”, e Gerardo Ferrara, quest’ultimo insegnante cilentano che ha rivestito il ruolo di attore controfigura di Massimo Troisi nel film “Il Postino”.

Ad accogliere la delegazione italiana guidata dal consigliere provinciale Sorrentino, il console generale d’Italia a Valona, Iva Palmieri, e il viceconsole Antonio Rapisardi, insieme al sindaco di Valona, Ditran Leli e al Prefetto di Valona, Flamur Mamaj.

«Il legame tra la provincia di Salerno e l’Albania - spiega Pasquale Sorrentino- rappresenta una prestigiosa opportunità di crescita e di sviluppo culturale, economico e turistico, per la Campania, l’Albania e i emergenti del Paesi del Mediterraneo. Tra le prossime iniziative - annuncia Sorrentino - sono in programma una serie di eventi istituzionali, culturali e di promozione della Campania in Albania, tra i quali un gemellaggio tra le comunità campane e albanesi, un progetto di formazione alberghiera e di offerta turistica che formi manodopera specializzata nel settore della ricettività secondo l’antica tradizione dell’ enogastronomia salernitana e campana e una tappa in Albania della mostra itinerante dell’artista spagnolo di fama internazionale Josè Garcia Ortega. Una fitta rete di appuntamenti e progetti - conclude Sorrentino - che porteranno le eccellenze agroalimentari, professionali e culturali campane nelle maggiori città albanesi, nel segno dell’amicizia tra i popoli italiano e albanese».

L’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, intervenuto telefonicamente, ha annunciato una collaborazione tra la Regione Campania e il Consolato Generale d’Italia in Albania. Rapporti istituzionali, culturali e commerciali tra i due Paesi, fortemente voluti dalla console Generale d’Italia a Valona, Iva Palmieri che nel corso delle cerimonie dedicate all’Italia ha accolto con entusiasmo la proposta della Provincia di Salerno, sottolineato l’importanza del ruolo strategico della Campania e del Salernitano a Valona.