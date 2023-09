Addio al sociologo Domenico De Masi, era cittadino onorario di Ravello Legatissimo alla città della musica di cui ha promosso l'immagine nel mondo

Il mondo della cultura italiana piange la scomparsa di Domenico De Masi. Il sociologo nativo del Molise aveva 85 anni. Da anni era cittadino onorario di Ravello, perla della Costiera Amafitana nella quale aveva ricoperto anche il ruolo di presidente del Ravello Festival.

«Il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, l'amministrazione comunale e l'intera comunità ravellese piangono la scomparsa di Domenico De Masi, personalità di primo piano della cultura italiana, cittadino onorario della città della musica, assessore esterno al Comune di Ravello nel 1993 e primo presidente della Fondazione Ravello. Tra i suoi tanti meriti quello di avere promosso, nel corso della sua attività, l'immagine ed il prestigio della Città di Ravello nel mondo», si legge nel messaggio di cordoglio diffuso dal Comune di Ravello.

Cordoglio espresso anche da Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival dove De Masi era stato spesso ospite. «Carissime amiche ed amici, datemi il tempo di aggredire il dolore. Qualche ora fa è venuto a mancare Domenico De Masi. L'ho adottato da oltre 40 anni ma alla fine ci siamo reciprocamente adottati. Per il momento vi do solo la triste notizia. Spero in serata, al massimo domani, di poterlo commemorare nel modo più giusto e ricordare a tutti voi chi è stato per me, per Giffoni, per i tanti giffoner che lo hanno vissuto nei vari incontri e per la cultura, la società e la politica italiana ed europea questo grande ed immenso uomo».

Nel 2008 era stato nominato anche presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, incarico che lasciò a distanza di pochi mesi.