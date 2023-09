La Costa d'Amalfi piange la morte di Domenico De Masi: "Custodire le sue idee" Il cordoglio di Ferraioli: Perdiamo un grande amico della Costiera, terra che ha amato profondamente

La Costa d'Amalfi piange la scomparsa del professor Domenico De Masi. Il sociologo nativo del Molise aveva 85 anni. La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo della cultura e i comuni della Divina, terra a cui il professore era molto legato. Da anni era anche cittadino onorario di Ravello.

"Con la scomparsa del professor De Masi perdiamo un grande amico della Costiera, - ha scritto Andrea Ferraioli, Presidente Distretto Turistico Costa d'Amalfi - terra che ha amato profondamente e che ha contaminato con la sua cultura e la sua capacità di costruire per il futuro. Negli ultimi tempi, con la sua capacità di guardare lontano, ha fatto spesso appelli alla salvaguardia dei luoghi e delle stesse comunità che li vivono. Noi tutti, che oggi vediamo cosa si sta vivendo in Costiera, abbiamo il dovere di far sì che le sue idee e le sue parole siano custodite ma soprattutto rese concrete."