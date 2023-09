De Luca: attacco hacker alla Regione, un sistema informatico gemello all'Unisa Sarà una ulteriore protezione, annunciata anche la nascita di una Quantum Valley al campus

"Noi dobbiamo essere consapevoli sempre di più che, oggi, anche i sistemi produttivi devono camminare insieme con i sistemi di tutela delle produzioni. La esposizione di un mondo produttivo digitalizzato ad attacchi informatici e' dietro l'angolo. Tanto per dirvi l'ultima, questo fine settimana il sistema informatico della Regione Campania ha subito un attacco informatico che abbiamo governato, essendoci preparati per tempo". Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca intervenuto al 109esimo congresso della Società Italiana di Fisica all'Università di Salerno.

"Devo dirvi anche - ha aggiunto De Luca - che abbiamo voluto realizzare, credo che siamo in via di definizione, un sistema informatico gemello nel campus dell'Università di Salerno a protezione del sistema informatico della Regione Campania. Per essere pronti a qualunque evenienza a non perdere i dati e a non farci bruciare le nostre conoscenze. Quindi, proprio qui, stiamo realizzando fisicamente un luogo nel quale accogliere un sistema informatico gemello del sistema informatico della Regione Campania". Il governatore ha poi annunciato la nascita di una Quantum Valley, un investimento da 100 milioni di euro da parte della Regione Campania proprio nell'ateneo di Fisciano.