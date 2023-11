Salerno, diventa mamma a 48 anni dopo un lungo periodo di infertilità Il parto è avvenuto alla Clinica Villa del Sole: "Quando ormai tutto sembrava impossibile"

Diventa mamma a 48 anni, dopo un lungo periodo di infertilità, "quando ogni speranza di concepimento sembrava essere finita". Protagonista del lieto evento è la signora Luciana che, alla Clinica "Villa del Sole" di Salerno, ha dato alla luce il piccolo Gabriel, regalandop una emozione indescrivibile anche al papà Michele.

A condividere la storia della signora Luciana è proprio la clinica

La gravidanza della sig.ra Luciana, seguita dal Dott. Vincenzo Marra, ha avuto un regolare decorso grazie soprattutto al regime dietetico adeguato, al fine di prevenire complicanze come l’ipertensione arteriosa e il diabete gestazionale e consentire una crescita fetale regolare.

Utile anche il supporto psicologico alla gestante per controllare l’eccessiva preoccupazione per il benessere fetale dettato dalla convinzione che l’età non verdissima potesse complicare la gravidanza e il parto.

La presenza di un mioma uterino di circa 10 cm ha reso necessario l’esecuzione di un parto con taglio cesareo eseguito dal Dott. Vincenzo Marra e dal Dott. Giacchino Sironi con l’aiuto delle ostetriche Rosaria Pandolfi e Moira Mari e il prezioso contributo dell’anestesista Dott.ssa Maria Menna e del neonatologo Dott. Giacomo Del Giudice.

"Un momento emozionante per tutta l’equipe della Casa di Cura Villa del Sole di Salerno per il raggiungimento di un traguardo “quasi” impossibile", il commento dell'equipe.

I dettagli

Dalla clinica sottolineano che, negli ultimi decenni, è aumentato il numero di donne che affrontano la prima gravidanza in età avanzata e le cause di questo fenomeno sono da ricercare in motivi di ordine psicologico, culturale e soprattutto sociale.

"Infatti il modello di vita delle società moderne industrializzate, l’integrazione completa della donna nel tessuto sociale, il suo inserimento nel mondo del lavoro e le difficoltà di reperire un lavoro stabile hanno influenzato il progressivo innalzamento dell’età gestazionale media con l’inevitabile riduzione della probabilità di concepire un figlio spontaneamente.

Quando le donne si avvicinano ai quarant’anni predominano i periodi anovulatori e le irregolarità mestruali e, allo stesso tempo, a ogni ciclo crescono sempre meno follicoli utili al concepimento finché la scorta di follicoli sarà completamente esaurita.

Per questo il parto della signora Luciana, mamma a 48 anni, possiamo definirlo un evento straordinario", la nota della clinica.