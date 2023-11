Unisa replica al servizio di "Striscia la Notizia" sulle aule allagate "Si tratta di criticità datate e risolte", la precisazione dell'Ateneo

L'Università di Salerno fa delle precisazioni dopo la messa in onda di un servizio nella trasmissione Striscia la Notizia che mostrava delle criticità, delle infiltrazioni d'acqua durante i temporali.

“In riferimento alle notizie apparse all’interno della trasmissione televisiva “Striscia la Notizia” si precisa quanto segue – ha scritto in una nota l'Ateneo - le immagini mostrate nell’ambito del servizio in onda ieri 10 novembre 2023 sono relative a criticità datate e da tempo risolte. In particolare, in riferimento all’edificio F1 del campus universitario di Fisciano, si precisa che l’edificio è stato oggetto di pianificati lavori di riqualificazione che hanno interessato le aree comuni e parte delle coperture dello stesso, tra i mesi di agosto e settembre 2022.

Le cattive condizioni metereologiche di quel periodo hanno provocato un lieve slittamento dei tempi di esecuzione degli interventi citati. In tale frangente, nell'occasione di un forte nubifragio del 26 settembre 2022, si sono verificate alcune infiltrazioni di acqua negli spazi immediatamente sottostanti l’area di copertura interessata dai lavori. Da qui l’Ateneo ha ritenuto necessario sospendere la didattica nelle aule del plesso in oggetto e contestualmente, per il tramite dell’ufficio di Direzione dei Lavori di Ateneo, la ditta responsabile dei lavori ha ricevuto formale richiamo con la richiesta di ovviare al disagio provocato e consentire il più rapido e agevole ripristino di tutti gli spazi. La ditta ha provveduto ad eseguire regolarmente le opere.

I lavori in questione fanno parte della “Programmazione triennale dei lavori”; nello specifico si tratta di interventi di manutenzione straordinaria che l’Ateneo realizza in accordo e con il supporto dei suoi organi collegiali. Per questi lavori l’Ateneo ha stanziato un totale di circa 1.500.000 Euro. Al riguardo, si sottolinea che nel rispetto della “Programmazione triennale dei lavori” suddetta, l’Ateneo ha stanziato 10 milioni di Euro per interventi di Manutenzione Ordinaria/Straordinaria dei campus di Fisciano e Baronissi per l’anno corrente. Per il prossimo anno, per la stessa tipologia di interventi, saranno stanziati invece fondi per un totale di 20 milioni di Euro.

Tali dati sono riferimento concreto a supporto dell’attenzione significativa che l’Università di Salerno dedica al costante miglioramento dei livelli di qualità e vivibilità degli spazi da parte della sua comunità”.