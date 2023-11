Luci d'Artista sul Corso: ultimato il tratto mancante nella zona del cantiere Le istallazioni sono apparse anche dove prima c'erano i lavori

E' tutto pronto per l'inaugurazione della manifestazione Luci d'Artista a Salerno, prevista per venerdì 24 novembre. Le istallazioni luminose sono state posizionate anche nell'ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele, dove prima c'era il cantiere per la ripavimentazione. Dopo mesi di polemiche con i commercianti della zona, che lamentavano un calo di fatturato per i lavori, si è arrivati dunque a una conclusione che dovrebbe accontentare tutti, esercenti e turisti in arrivo in città per la kermesse.