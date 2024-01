Viadotto sulla Cilentata a rischio, Anas dà avvio al cantiere Dopo le criticità strutturali emerse nelle scorse settimane, si accelera per i lavori

Hanno preso il via oggi le attività di cantierizzazione per l’intervento sul viadotto "Acquarulo" della Statale 18 Cilentana nel territorio di Ceraso.

Le attività preliminari proseguiranno anche nei prossimi giorni, per permettere l’attivazione graduale delle diverse fasi delle lavorazioni. Lo fa sapere Anas, che è intervenuta dopo le segnalazioni sulle criticità dell'infrastruttura che collega la parte meridionale della provincia di Salerno.

"Trascorse circa due settimane dalla chiusura dell’opera, anche durante il periodo festivo, i tecnici di Anas e della Società di Ingegneria specializzata incaricata hanno eseguito approfondimenti specialistici e strumentali (compresa l’elaborazione dei dati) necessari ad approfondire le caratteristiche costruttive dell’opera (non realizzata da Anas) e propedeutici ad individuare la miglior soluzione tecnica, da realizzare nel minor tempo possibile, con l’obiettivo sfidante di ripristinare la circolazione prima della prossima Pasqua - si legge nella nota della società -. Si è quindi scelto di operare sul pulvino della pila 5 mediante l’installazione di ponteggi sospesi, anche in considerazione dell’allocazione geografica dell’opera (oltre 50 metri dal piano campagna), eseguendo un intervento puntuale e localizzato in corrispondenza della lesione riscontrata. Si tratterà di un intervento “chirurgico” e complesso, che necessiterà – per la maggior parte delle attività – di condizioni meteorologiche favorevoli, oltre che di costanti verifiche tecniche in corso d’opera".