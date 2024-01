Forti nevicate nel salernitano: intervengono mezzi spargisale I disagi nei territori di Padula, Montesano, Casalbuono

Nelle prime ore di questa mattina, a seguito delle forti nevicate in provincia di Salerno, sono intervenuti 6 mezzi spargisale e spazzaneve del compartimento Anas Campania per agevolare la circolazione sulla strada statale 19ter tra i comuni di Caggiano e Auletta, sulla statale 19 al confine tra Campania e Basilicata tra i territori comunali di Padula, Montesano e Casalbuono e su un tratto della statale 166 degli Alburni che attraversa il passo della Sentinella tra San Rufo e Corleto Monforte, sempre in provincia di Salerno.

L'intervento delle squadre Anas ha favorito anche il transito sulla viabilità alternativa, evitando disagi alla circolazione nell'intero territorio.