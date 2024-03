Educazione stradale, prosegue il tour nelle scuole dell’Automobile Club Salerno Lezione agli studenti sugli effetti di alcol e droghe alla guida e sulle distrazioni

Ancora un successo per il ciclo di incontri sulla sicurezza stradale organizzati nelle scuole del salernitano dall’Automobile Club Salerno. Questa volta il tour ha fatto tappa al Liceo Scientifico Statale “Bonaventura Rescigno” a Roccapiemonte dove circa 230 studenti hanno partecipato ai laboratori condotti dal consigliere dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Cerrato, con il supporto del Delegato Aci Salerno di Castel San Giorgio, Domenico Salvati.

Sono state 11 le classi a prendere parte ai primi due step dell’incontro, il primo dedicato agli “effetti dell’alcol e delle droghe alla guida dei veicoli” e il secondo nel quale si è parlato della “distrazione alla guida”.

Agli incontri del 5 marzo seguiranno ulteriori due giornate di formazione, fortemente volute dalla Dirigente scolastica Rossella De Luca che ha voluto coinvolgere tutti gli studenti del liceo rocchese.

«Continua l’impegno per diffondere la cultura della sicurezza stradale – ha affermato il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi -. Confermiamo che tra i nostri principali obiettivi anche per quest’anno c’è la sicurezza stradale. Una cultura della sicurezza che parte dalle giovani generazioni, un investimento per il presente e per il futuro che chiede ai giovani di essere alfieri di questi valori in particolare con i coetanei, per formare una classe dirigente che dal rispetto delle norme della circolazione stradale diventi protagonista di una società sempre più civile».

Giovanni Caturano, Direttore ACI Salerno, ha aggiunto: «Crediamo nella formazione di una cultura vera della sicurezza stradale, proprio a partire dagli studenti. Confermiamo la disponibilità dell’Automobile Club Salerno a collaborare con gli istituti scolastici, dove tanti giovani si preparano ad essere conducenti di auto e moto. Le scuole che vorranno potranno contattarci tramite il portale Edustrada o direttamente al n. 089 232339 o inviando un’email a segreteria@salerno.aci.it».