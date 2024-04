A Pasqua il direttore dell'Asl incontra medici e pazienti ospedalieri Sergianni ha fatto tappa a Polla ed Eboli

Nel giorno di Pasqua il direttore sanitario dell'Asl di Salerno, Primo Sergianni, ha fatto visita agli ospedali di Polla e di Eboli per portare il saluto e gli auguri suoi e della direzione strategica agli ammalati ed a tutto il personale in servizio.

La prima tappa è stata al “Luigi Curto” di Polla. Qui, accompagnato dal direttore sanitario Gerardo Liguori, ha visitato le unità operative complesse di Ginecologa e Ostetricia, diretta dal dottor De Laurentis, e di Pronto soccorso, diretta dal dottor Innach.

Si è recato poi al “Maria SS. Addolorata” di Eboli, dove è stato accolto dal direttore sanitario facente funzioni, Nicoletta Voza, che lo ha accompagnato nella visita alle varie unità operative complesse: Nefrologia e Dialisi, diretta dal dottor Gigliotti, Cardiologia UTIC, diretta dal dottor Catalano, Pronto soccorso, diretta dalla dottoressa Sica, Anestesista e Rianimazione, diretta dal direttore Chiumiento.

Sergianni si è soffermato a lungo a parlare con gli operatori in servizio, trattenendosi poi nelle stanze di degenza per salutare gli ammalati costretti a passare la Pasqua in ospedale. A tutti ha portato gli auguri suoi personali e quelli di tutta la direzione strategica, unitamente al senso della vicinanza dell'Azienda.

Sergianni, infine, si è complimentato con medici e operatori "per la dedizione e la professionalità con le quali svolgono il loro lavoro, mentre agli ammalati sono andate parole di speranza ed incoraggiamento, unitamente agli auguri di un pronto ritorno a casa ed agli affetti".