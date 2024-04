Porta Ovest, stop al cantiere: necessari ulteriori approfondimenti tecnici Lavori fermo su entrambi i fronti: via alle indagini geotecniche e topografiche

Continua il percorso ad ostacoli per Porta Ovest: cantiere nuovamente fermo su entrambi i fronti della canna che si sta realizzando. Necessarie ulteriori indagini geotecniche, geodetiche e topografiche.

L'Autorità di sistema del Tirreno centrale ha affidato l'incarico ad una società di Vico Equense - come anticipato da L'Ora notizie - per un importo di circa 140mila euro.

L'obiettivo è arrivare alla definizione di un nuovo piano di monitoraggio dell'asse che dovrà collegare il porto di Salerno agli assi autostradali.

"A causa di problematiche di varia natura insorte in corso d’opera, risultano sospese le attività di scavo su entrambi i fronti della canna sud e sul fronte della Rampa Poseidon per la ripresa delle attività di scavo sopra indicate e per il loro completamento, occorre eseguire misure geotecniche, geodetiche e topografiche relative al monitoraggio del Viadotto Madonna del Monte situato lungo l’autostrada A3 “Salerno Napoli nel rispetto dell’aggiornamento del Piano di monitoraggio", si legge nella nota dell'Autorità portuale.