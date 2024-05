Salernitana-Verona, i convocati granata: attacco decimato ma c’è Candreva Colantuono chiama gli attaccanti della Primavera Fusco e Boncori

Dovrà fare i conti con un attacco decimato Stefano Colantuono in vista di Salernitana-Verona. Il tecnico perde sia Ikwuemesi per un problema muscolare che Simy per febbre. C’è Weissman oltre ai baby Fusco e Boncori. Rientrano Candreva e Maggiore. Sempre indisponibili invece Ochoa, Bradaric, Boateng e Martegani.

La lista dei convocati per Salernitana-Verona

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Salvati;

DIFENSORI: Fazio, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Candreva, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Sfait, Vignato;

ATTACCANTI: Boncori, Fusco, Tchaouna, Weissman.