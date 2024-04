Salerno, Santoro: "Subito giostrine per diversamente abili al Parco Mercatello" Il consigliere comunale:" Già stamane ho sollevato la questione in commissione politiche sociali"

"Finalmente al Parco Mercatello tanti bambini possono giocare in maggiore sicurezza e gli stessi genitori hanno un luogo di ritrovo per i loro piccoli ma purtroppo non tutti. L'ennesima gravissima dimenticanza dell'amministrazione comunale, atto di inciviltà, non prevedendo giostrine adeguate ai bambini con diversa abilità". Così il consigliere comunale Dante Santoro denuncia e preannuncia interventi in prima persona sulla questione sollevata nelle ultime ore da attivisti e numerosi cittadini relativi alla riapertura degli spazi del Parco Mercatello: "Porto avanti questa tematica a sostegno dei genitori che hanno questa esigenza e mi hanno palesato il proprio disappunto e disagio. Già stamane ho sollevato la questione in commissione politiche sociali, convocando appositamente Dirigenti ed Uffici competenti per risolverla. Ho portato al Comune di Salerno la giusta battaglia per chiedere giostrine alla portata di tutti, cosa ad oggi negata in maniera assurda al Nuovo Parco Mercatello", conclude Santoro.