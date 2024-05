Interventi di manutenzione: rubinetti a secco in centro a Salerno Ecco dove e quando

Sistemi Salerno comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione in Via Porto, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.00 alle ore 14.00 di Venerdì 10 maggio alle seguenti strade e traverse limitrofe:

* Via Porto dal civico n° 35 al civico n° 41 solo numerazione dispari

* Via Ligea

* Via Alfonso Gatto

* Area Portuale – Molo trapezio – Molo 3 Gennaio – Molo R. il Guiscardo.

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.