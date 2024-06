Turismo, pienone a Salerno nonostante il meteo: boom di crocieristi in centro Oltre 2mila visitatori sono scesi dalla Celebrity Constellation

Nonostante qualche nuvola ed il rischio di precipitazioni, la città di Salerno anche oggi è stata tra le mete più gettonate dai turisti italiani e stranieri. Un dato che conferma l'attrattività di un territorio che, aspettando l'aeroporto, è riuscito a guadagnarsi un posto di rilievo nei circuiti turistici nazionali ed internazionali. Un indotto incentivato anche dal turismo crocieristico che garantirà un'altra stagione favorevole alla città di Salerno. In mattinata oltre 2mila visitatori, molti dei quali statunitensi, sono scesi dalla Celebrity Constellation. Tanti hanno preso d'assalto i traghetti per la Costiera Amalfitana. Ma tanti altri sono rimasti in città per una piacevole passeggiata tra le strade del centro.