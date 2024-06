Da Salerno a Napoli, De Luca lancia la sfida per il mare pulito in Campania "E l'aeroporto è un altro miracolo per il territorio", ha aggiunto. Poi le critiche al Governo

"Questa opera vale otto milioni di euro. Si completerà poi a settembre un altro pezzo di depurazione da Campolongo al Tusciano, per nove milioni. Con questi interventi consentiamo la depurazione per quanto riguarda la fascia costiera da Pontecagnano a scendere giù. È uno degli obiettivi strategici che avevamo. Tutti e due gli interventi sono stati finanziati dalla Regione con i fondi sviluppo e coesione, quelli che sono attualmente bloccati da un anno da questo governo irresponsabile". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione dell'impianto di località Coda di Volpe di Eboli.

L'obiettivo del governatore è continuare ad investire nella depurazione delle acque sul litorale campano: "Oggi possiamo dire che quasi il 90% della fascia costiera del nostro territorio è depurato. Arriveremo a breve ad avere la depurazione completa anche del golfo di Napoli dove abbiamo attivato alcuni impianti di depurazione ai quali si stava lavorando da anni. Questa è una sfida strategica che stiamo vincendo. In questo territorio in particolare dobbiamo implementare il masterplan. Abbiamo aree belle in cui fare una bella programmazione", ha aggiunto De Luca.

Non è mancato un riferimento al Governo, per la diatriba sul mancato sblocco dei Fondi di coesione: "Avremmo potuto avere altri cantieri aperti, altre possibilità di lavoro soprattutto al Sud. Quando siamo in Campania dobbiamo combattere con le unghie e con i denti. Non ci regala niente nessuno. Contiamo entro il mese di giugno di poter siglare l'accordo di coesione la cui proposta la Regione l'ha inviata al ministero l'11 ottobre. Altri mesi persi", l'affondo dell'inquilino di Palazzo Santa Lucia.

Caustico il riferimento all'Esecutivo: "In questa ultima settima di campagna elettorale, ne sentirete ancora di palle. L'ultima credo che la faranno volare oggi nel Consiglio dei Ministri sulle liste di attesa. È una palla immensa, una mongolfiera. Ci siamo abituati. Noi invece siamo qui a concludere opere concrete, a realizzare, non ad annunciare e parlare e questo deve renderci soddisfatti", ha aggiunto il presidente della Campania.

Infine, un riferimento all'imminente apertura dell'aeroporto di Salerno: "È un altro miracolo che mi permetto di rivendicare come Regione Campania. Eravamo l'unica grande regione che aveva un solo aeroporto. Siamo riusciti a fare questa unificazione con Capodichino quindi avremo un altro volano di sviluppo per tutto il territorio a Sud di Salerno", ha rivendicato De Luca.