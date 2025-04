Migranti: dopo sbarco a Salerno, fermati tre scafisti Erano tra i 108 migranti sbarcati nel capoluogo

Fermati tre scafisti che erano tra i 108 migranti sbarcati ieri a Salerno dalla Aita Mari, nave di Salvamento Humanitario Maritimo. Le rapide indagini di Squadra mobile della questura di Salerno e Guardia di Finanza hanno portato al fermo di tre egiziani di 24, 21 e 40 anni. Per loro si attende la convalida del fermo da parte del giudice. I 108 migranti giunti a Salerno sono stati salvati in due operazioni sar nel Mediterraneo e, per chi indaga, i tre scafisti sottoposti a fermo di polizia giudiziaria sarebbero quelli che avrebbero condotto il barchino riferito al primo salvataggio. "Ieri siamo partiti con una macchina ben collaudata per dare il primo soccorso e l'assistenza.

La priorita' e' garantire le condizioni di salute, ma poi a seguire c'e' l'aspetto penale e l'aspetto investigativo di individuare chi sfrutta queste persone portandole in Italia", spiega il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, incontrando la stampa. I migranti pagano cifre importanti per dare il via al viaggio verso l'Europa. "Si parte da 3mila euro - sottolinea - oltre a quelle violenze che subiscono prima di partire. nostro pensiero va a loro, a quelle donne e a tutte le persone abusate e sfruttate". Utili ai fini investigativi si sono rivelate le audizioni dei migranti. "C'e' stata un'intensa attivita' da parte della squadra mobile e della Guardia di Finanza, che devo ringraziare. La collaborazione da parte di questi trasportati c'e' stata", conferma Conticchio, aggiungendo che "nei confronti dei quali viene adottata una procedura di rilascio accelerato di un permesso di soggiorno di lunga durata". Quanto all'ipotesi che i migranti abbiano potuto subire violenze prima della loro partenza, il questore fa sapere che "stiamo valutando perche' difficilmente una donna parla del suo pregresso, pero', grazie al lavoro dei mediatori, qualcosa e' emerso in quel territorio".