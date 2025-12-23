Il nodo Arechi è argomento di discussione tra i tifosi. Anche nell’ultima sfida interna con il Foggia, tanti tifosi della Salernitana hanno notato il cantiere fermo alle primissime operazioni realizzate nel giorno dell’inaugurazione del cantiere. A far chiarezza sul tema ci ha pensato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: “Allo stadio si sta continuando anche attraverso operazioni non visibili. Questa mattina, ad esempio, era in programma un sopralluogo presso il campo Volpe che, come sapete, è collegato nella sua finalità all’Arechi. I lavori stanno andando avanti e quando dico lavori intendo anche tutti gli atti presupposti e indispensabili. Si stanno facendo le cose che si devono fare rispettando una tempistica che ci consentirà, come già abbiamo fatto, di candidare Salerno agli Europei 2032. Le cose vanno avanti”.
Restyling Arechi, sindaco Napoli rassicura: "I lavori stanno andando avanti"
Le parole del primo cittadino di Salerno: "Si procede con atti presupposti e indispensabili"
