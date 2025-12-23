Restyling Arechi, sindaco Napoli rassicura: "I lavori stanno andando avanti" Le parole del primo cittadino di Salerno: "Si procede con atti presupposti e indispensabili"

Il nodo Arechi è argomento di discussione tra i tifosi. Anche nell’ultima sfida interna con il Foggia, tanti tifosi della Salernitana hanno notato il cantiere fermo alle primissime operazioni realizzate nel giorno dell’inaugurazione del cantiere. A far chiarezza sul tema ci ha pensato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: “Allo stadio si sta continuando anche attraverso operazioni non visibili. Questa mattina, ad esempio, era in programma un sopralluogo presso il campo Volpe che, come sapete, è collegato nella sua finalità all’Arechi. I lavori stanno andando avanti e quando dico lavori intendo anche tutti gli atti presupposti e indispensabili. Si stanno facendo le cose che si devono fare rispettando una tempistica che ci consentirà, come già abbiamo fatto, di candidare Salerno agli Europei 2032. Le cose vanno avanti”.