"Guidaci ancora Ago!", Di Bartolomei e quel ricordo che mai svanirà Oggi lo storico capitano granata avrebbe compiuto 70 anni

Poche parole, mai banali. Preciso, discreto, in grado di arrivare dritto al cuore. “Guidaci ancora Ago” è diventato uno slogan, il messaggio da tramandare per uno dei personaggi che mai uscirà dalla storia della Salernitana. 8 aprile 2025 vuol dire soffiare virtualmente sulle 70 candeline di Agostino Di Bartolomei. Capitano, leader, campione senza tempo. “Ci sono vite che capitano e vite da capitano”, il murales nel cuore di Salerno che racchiude cosa sia stato per un’intera piazza. Roma, Milan e poi la Salernitana. La scelta di vestire la maglia della Bersagliera, lontanissima dai fasti delle sue due precedenti esperienze.

Con il club guidato dal presidentissimo Peppino Soglia, centrò nel 1990 la storica promozione in serie B dopo la permanenza di 24 anni in serie C. Chiuse col calcio e si traferì a Santa Maria di Castellabate. Voleva godersi la vita, lontano da quel calcio che lo aveva lasciato solo. Volevo inculcare nei più piccoli la passione per lo sport che gli aveva dato tanto ma anche tolto tantissimo. Un colpo di pistola fece finire tremendamente tutto troppo presto. Lo ricordano tutti: i calciatori della Roma e del Milan, la piazza di Salerno che lo ha innalzato a monumento calcistico.