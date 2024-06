Salerno, sfregiato dai vandali il murales dedicato a Siani Imbrattata l'opera nel parcheggio del centro sociale

Vandali scatenati a Salerno, dove nelle ultime ore anche uno dei simboli di legalità è finito nel mirino di imbrattatori senza scrupoli.

Sfregiato con una serie di scritte il murales dedicato a Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra. L'opera - realizzata dagli artisti Mc-Nenya e Amed - è finita nel mirino dei vandali.

Realizzato nei pressi del centro sociale, il murales - oltre che un omaggio ad una figura simbolo - è anche un esempio concreto di riqualificazione del quartiere. Tanta amarezza non solo per gli autori dell'opera d'arte ma anche per i residenti.

Il murales di Giancarlo Siani è stato inaugurato poco più di un anno fa, nel maggio 2023.