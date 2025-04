Carcere di Salerno: un laboratorio di pasticceria per i detenuti Per Pasqua prepareranno 150 pastiere

La fondazione Caritas Salerno, in collaborazione con l'ufficio di pastorale carceraria della diocesi di Salerno, annuncia l'avvio di un'iniziativa di solidarietà che si svolgerà nella casa circondariale Antonio Caputo di Fuorni in vista delle festività pasquali. Nell'ambito del progetto di attività ludico-ricreative avviato nel settembre 2024 negli istituti penitenziari di Salerno e provincia, la Caritas ha organizzato un laboratorio di pasticceria che vedrà protagonisti i detenuti della struttura penitenziaria, guidati dai docenti dell'istituto Roberto Virtuoso di Salerno, già attivo all'interno del carcere con un percorso formativo in enogastronomia e ospitalità alberghiera.

I dettagli dell'iniziativa

L'iniziativa prevede la preparazione di oltre 150 pastiere secondo la tradizione pasquale campana. "Questo laboratorio rappresenta molto più di un'attività ricreativa - dichiara don Antonio Romano, presidente di fondazione Caritas Salerno-, è un'opportunità per i detenuti di acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro, ma anche un momento di condivisione e di mantenimento di un legame con le tradizioni del territorio. La preparazione della pastiera, dolce simbolo della Pasqua campana, diventa così veicolo di inclusione e di speranza per il futuro".