Lavori sulla rete idrica: ancora rubinetti a secco a Salerno Ecco dove e quando

Salerno Sistemi comunica che, al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in via Corso Vittorio Emanuele angolo via Santi Martiri Salernitani, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Venerdì 7 Giugno dalle ore 09.00 alle ore 14.00 alle seguenti strade e traverse limitrofe:

* Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra via Santi Martiri Salernitani e via Diaz;

* via Santi Martiri Salernitani tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e via A. Balzico;

* via Filippo Patella;

* via Francesco Manzo;

* via Domenico Amato

* via Arturo De Felice;

* Largo Luigi Barracano.



Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.