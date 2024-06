"Due pietre da Salerno per sorprendere mia moglie e celebrare 37 anni di nozze" La storia: Giuseppe, 81 anni, ha scritto al sindaco Napoli per esaudire il suo desiderio

Festeggerà il traguardo delle “nozze di pietra” regalando alla moglie due pietre per ogni città che hanno visitato insieme. Un modo tanto unico quanto suggestivo, quello scelto da Giuseppe Fumagalli, 81enne residente in provincia di Lecco che ha scritto una lettera al sindaco di Salerno per chiedere una mano a realizzare la sua “sorpresa” e festeggiare così i loro 37 anni di matrimonio. “Vorrei regalare a mia moglie due pietre per ogni città che abbiamo visitato insieme”, la richiesta rivolta al primo cittadino Vincenzo Napoli attraverso una lettera inviata a Palazzo di Città. Due sassi “non più grandi di una noce per sorprendere mia moglie con questo regalo, che non ha valore economico, ma è ricco di significato”.

A Salerno la coppia ha soggiornato spesso ad inizio degli anni Duemila, custodendo un ricordo stupendo della città e della sua gente. Nel complesso sono una sessantina le mete dei viaggi e per le quali Giuseppe sta contattando le varie amministrazioni al fine di recuperare – entro il 25 luglio - i preziosi sassolini.

Da Salerno non è tardata ad arrivare una cortese risposta. “Mi ha emozionato leggere questa lettera. Un amore così intenso e puro merita ogni giorno di essere celebrato – ha scritto il sindaco sui social -. Il signor Giuseppe con sua moglie Bruna sono un esempio di valori e condivisione soprattutto per le nuove generazioni. Sono onorato che tra i loro ricordi più belli ci sia anche la nostra città. Provvederò ad esaudire il suo desiderio accogliendo la sua bella e originale richiesta”.