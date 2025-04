Pronti 150 Comitati per Zinzi Presidente, Santoro: giovane Leader ma già esperto "Partito dai consigli comunali e regionali in cui si è misurato con successo"

"Sono stati costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati ‘Zinzi Presidente della Campania’, la prossima settimana contiamo di arrivare a 150". Con queste parole Luigi Barone responsabile regionale Enti Locali Lega annuncia l'ascesa del nome di Gianpiero Zinzi, Onorevole in quota Lega, come possibile candidato Governatore del Centrodestra.

Le dichiarazioni

Non si è fatta attendere l'endorsement del Consigliere Comunale e Capogruppo della Lega a Salerno Dante Santoro: "La nascita di Comitati Zinzi come Presidente della Campania sono un'ottima notizia perchè Gianpiero Zinzi è un giovane ma già esperto Parlamentare e rappresentante delle istanze del territorio campano, partito dai consigli comunali e regionali in cui si è misurato con successo. Spero che si arrivi al più presto all'unità del Centrodestra e si possa portare ai nostri cittadini un programma che parta dalle esigenze di chi convive con una sanità che ormai è diventata lusso per pochi, trasporti pubblici da quarto mondo e disservizi quotidiani causati da dieci anni di deluchismo che hanno reso la Campania un posto difficile in cui vivere per milioni di cittadini".