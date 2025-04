Salernitana-Sudtirol 2-1, Ghiglione: «Vittoria importante, vogliamo la salvezza» L'esterno: «Marino ci ha dato nuovi stimoli, siamo stati bravi a resistere»

Paolo Ghiglione è stato protagonista in Salernitana-Sudtirol 2-1: “Era importante fare punti, speriamo possa essere la scintilla per questo finale di stagione. Cercavamo questa vittoria e l’abbiamo trovata con forza. Il cambio di allenatore ci ha aiutato e dato nuovi stimoli. Dopo i due gol, il 2-1 ci ha messo in difficoltà ma poi siamo stati bravi a resistere. Però è una vittoria pesante, segnale che il gruppo è unito.

Prestazione? E’ cambiato qualcosa in attacco con un riferimento offensivo in più. Il mister aveva detto che serviva più cattiveria, più coraggio. Lo stadio ci ha aiutato, l’Arechi è stato trascinante. Dopo il derby c’è stata delusione ma vogliamo spingere e faremo di tutto per salvarci. Ora si decide tutto

Iervolino? Anche le parole di Iervolino ci hanno aiutato. Ci aveva chiesto coraggio, personalità. Tutta carica anche per la sfida con il Cittadella”.