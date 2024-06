Tutta Salerno in lacrime per Margaret Cittadino: "Donna generosa, ci mancherà" Il cordoglio della politica salernitana per la morte della sindacalista

Tutta Salerno è in lutto per la morte di Margaret Cittadino, sindacalista competente e donna che ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare i più deboli. "Esprimo profondo cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte di Margaret Cittadino", le parole del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "Una donna generosa, appassionata, competente, coraggiosa che ha servito per tutta la vita la nostra comunità. La sua attività politica e sindacale è stata un prezioso punto di riferimento per la tutela dei diritti, la solidarietà verso i più deboli ed emarginati, la lotta alle ingiustizie. Margaret con il suo carisma riusciva a coinvolgere ed a mobilitare. Anche in campo sindacale si è spesa fino all'ultima energia per la qualità del servizio sanitario pubblico ed i diritti di pazienti e lavoratori. Ai familiari, amici e compagni un abbraccio solidale nel ricordo di una persona speciale. Addio Margaret".

Cordoglio espresso anche dal deputato dem Piero De Luca. "Ci lascia purtroppo Margaret Cittadino. È una perdita enorme per la nostra comunità. È stata una figura di straordinario spessore umano, un riferimento per il mondo del sindacato, che ha dedicato la sua vita alla difesa dei lavoratori e della sanità pubblica. Sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari".

Il coordinamento provinciale di Noi Moderati Salerno ha espresso cordoglio per la morte di Margaret Cittadino, storica sindacalista salernitana. “Tante e note sono le battaglie portate avanti da Margaret a favore della sanità, degli indifesi, dei più deboli. Tutti ricordiamo le sue battaglie per una sanità pubblica migliore, a favore dei pazienti della riabilitazione. Un esempio per tanti di noi, al di là di ogni bandiera politica. Dinanzi ad una donna che ha sempre lottato, fino all’ultimo giorno, non c’è partito che tenga. Alla sua famiglia il cordoglio di Noi Moderati e dell’onorevole Pino Bicchielli”, dicono dal coordinamento provinciale.

Vicino alla famiglia Cittadino anche il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio. "Margaret Cittadino è stata un simbolo delle lotte sindacali e della sinistra salernitana. Sempre in prima fila nelle battipaglia per la sanità, per il diritto alla salute. Passione autentica. Mancherà alla comunità di Salerno ed al sindacato".

Il consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio Tommasetti, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Margaret Cittadino, storica dirigente sindacale della Cgil a Salerno. “La notizia della morte di Margaret Cittadino mi ha profondamente colpito – sottolinea Tommasetti – Pur con le rispettive idee politiche, da fronti e prospettive diverse, abbiamo

condiviso la battaglia in difesa della sanità pubblica salernitana. Ricordo il grande rispetto istituzionale all’epoca in cui rivestivo il ruolo di Rettore a Unisa e lei, da sindacalista, si

batteva per l’Azienda ospedaliera universitaria. Non dimentico inoltre la sua presenza alle iniziative sul Ruggi che ho organizzato insieme all’associazione “Libertà e diritti”, non

ultima quella a Salerno con il professor Severino Iesu. Ai suoi cari giunga la mia vicinanza e il mio abbraccio nel momento del dolore”.