Salute, Bilotti (M5s): "Donare il sangue, gesto semplice ma fondamentale" La senatrice ha partecipato a un incontro promosso dall’Avis Comunale Eboli

“È un gesto semplice donare il sangue, ma che diventa straordinariamente importante perché può contribuire a salvare vite umane”. Lo ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, a margine dell’incontro ‘Il valore del dono: legalità, salute e solidarietà’, organizzato ieri a Eboli (Salerno) dall’Avis Comunale Eboli con il patrocinio di Asl Salerno e Comune.

Le dichiarazioni

“Sono molto felice – ha aggiunto Bilotti - di aver presto parte a questo evento perché, con ‘legalità, salute e solidarietà’, vengono messe al centro tre parole che rappresentano concetti inscindibili”. “Ritengo che donare il sangue sia un gesto fondamentale – ha sottolineato la parlamentare salernitana - e credo che sia altrettanto importante che questo genere di operazione avvenga nel pieno rispetto della legalità.

È un modo per tutelare chi dona, ma soprattutto chi riceve il frutto del nostro dono”. All’incontro, introdotto dai saluti del sindaco di Eboli, Mario Conte, si sono susseguiti gli interventi di diverse figure professionali ed è stato l’occasione “per sviscerare tutto quello che ruota intorno al fenomeno della donazione di sangue – ha spiegato Bilotti - e per cercare di attuare quante più azioni possibili perché avvenga sempre il tutto nel massimo della legalità”. Dopo l’incontro nella sala San Lorenzo, la senatrice Bilotti ha fatto visita, sempre nel centro antico di Eboli, all’associazione ‘Il Forno di Vincenzo Ets’, il forno sociale di comunità. “Per me – ha detto Bilotti - Vincenzo è il simbolo di quella inclusione sociale che, troppo spesso, perseguiamo solo a parole. Al Forno, mi ha mostrato come svolge il proprio lavoro di panificatore e io ho potuto toccare con mano anche la soddisfazione di chi ha realizzato il suo sogno, superando tutte le difficoltà davanti alle quali lo ha posto la sua condizione di persona con la sindrome dell’X Fragile”. “Ringrazio, innanzitutto, Vincenzo per il suo esempio e, poi, tutta la comunità ebolitana, amministrazione compresa, che continua a essere al suo fianco nella quotidianità”, ha concluso Bilotti.