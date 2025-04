Salerno, Pessolano: "Tra Pastena e Mercatello furti e poca illuminazione" La denuncia del consigliere comunale

“Il furto con scasso verificatosi nella notte tra giovedì e venerdì ai danni di un’attività commerciale di via Madonna di Fatima mette in evidenza le scarse condizioni di sicurezza ed il degrado che riguardano l’intera zona compresa tra via Trento ed il Lungomare Colombo, tra i quartieri di Pastena e Mercatello”.

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano. “Numerosi sono i furti verificatisi negli ultimi mesi ai danni di numerose attività commerciali della zona, sia quelle site lungo le strade principali che nelle traverse interne. Nonostante le nostre segnalazioni pregresse, compiute più volte negli anni scorsi, la situazione non è cambiata e restano in essere le solite criticità, a cominciare dalla scarsa illuminazione, che riguarda non solo svariate strade della zona, ma anche il parcheggio di Lungomare Colombo sito dopo l’Hotel Polo Nautico, così come anche la discesa a mare immediatamente adiacente. Anche le condizioni di decoro urbano delle strade in questione lasciano a dir poco a desiderare”.

“Nella giornata di ieri il primo cittadino ha presenziato all’intitolazione di una strada ai Maestri del Lavoro, nei pressi della sede di Confindustria: sarebbe stato opportuno anche un sopralluogo nelle ore notturne della zona circostante per poter assumere i provvedimenti necessari e porre fine alla situazione di degrado e scarsa sicurezza in cui quest’area versa ormai da troppi anni”.