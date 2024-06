Salerno, lavori in corso: nuova pulizia delle spiagge cittadine Il sindaco e Loffredo: al lavoro per rendere più accogliente la città

"Con la bella stagione, una buona sistemata agli arenili pubblici. Le nuove spiagge, frutto del ripascimento, sempre più accoglienti". E' il messaggio affidato ai social dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha postato la foto con i mezzi meccanici all'opera.

"Stiamo ripulendo gli arenili della nostra bella Salerno. In questo modo si valorizzerà ancora di più il ripascimento, che sta continuando come previsto, fino ad arrivare alla foce del fiume Irno - ricorda l'assessore Dario Loffredo -. Per arrivare poi in futuro, al restyling della storica spiaggia di Santa Teresa. Proviamo a immaginare tutto quello che potremo vivere, di qui a breve, con le nostre famiglie e i nostri amici insieme ai tantissimi visitatori italiani e stranieri che già stanno arrivando in città. Con l'inaugurazione dell'aeroporto, siamo vicinissimi a un traguardo importante. Ormai il brand Salerno ha una sua identità forte, cementata, ricca di fascino. E questo è merito di chi ha avuto una grande capacità di visione e di chi ha saputo lavorare in team per realizzare obiettivi di cui beneficerà tutta la collettività", le parole dell'esponente della giunta salernitana.