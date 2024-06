Le sfide della sicurezza idrica, confronto internazionale a Paestum Terza edizione per l'Academy, che si terrà in Italia dopo la tappa di Atene dello scorso anno

La splendida cornice di Paestum ospiterà l'UrbanWaterSecurity Academy 2024, un evento internazionale dedicato ad affrontare alcune delle sfide più urgenti legate alla sicurezza idrica. Dal 14 al 16 giugno, l'Academy accoglierà esperti di fama mondiale, giovani ricercatori e professionisti provenienti da tutto il globo per un programma di tre giorni focalizzato sulla gestione sostenibile dell'acqua e sulle soluzioni innovative per il settore.

L’Academy è giunta alla sua terza edizione, dopo il successo della precedente tenutasi ad Atene lo scorso anno. In tutte le edizioni, l'UrbanWaterSECURITY Academy ha ottenuto il patrocinio di numerose istituzioni internazionali di prestigio, tra cui la European Water Association (EWA), il programma UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP), e l'Arab Water Council. L'evento quest’anno è organizzato dall'Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria e Ambientale (ANDIS), in collaborazione con la Divisione di Ingegneria Sanitaria Ambientale (SEED) dell'Università deli Studi di Salerno, l'Advanced Institute of Water Industry presso la Kyungpook National University (Corea del Sud) e il Center for Membranes and Advanced Water Technology (CMAT) della Khalifa University (Emirati Arabi Uniti).

L'obiettivo dell'Academy è promuovere lo scambio di conoscenze e lo sviluppo professionale nel campo della sicurezza idrica. Un'occasione unica di confronto globale L'Academy vedrà la partecipazione di illustri relatori italiani ed internazionali provenienti da rinomate istituzioni come la Columbia University di New York, l'Università di Washington di Seattle, National University of Singapore, la Cranfield University (UK), Politecnico di Torino, CNR e molte altre.

Questi esperti condivideranno le loro conoscenze su una vasta gamma di temi, tra cui contaminanti emergenti, epidemiologia basata sulle acque reflue, economia circolare nel trattamento delle acque reflue, tecnologie avanzate per il riutilizzo delle acque, contrasto alla siccità e ai cambiamenti climatici. Tra i principali relatori si distinguono il Prof. Zhen (Jason) He della Washington University di St. Louis, USA, e il Prof. Kwang-Ho Choo della Kyungpook National University, Corea del Sud, prof. Damia Barcelò, Editor della prestigiosa rivista Science of the Total Enviroment, che discuteranno degli ultimi progressi della scienza e tecnologia per la transizione ecologica nel settore chiave della gestione delle risorse idriche. Impegno per la sostenibilità e l'innovazione a livello globale e locale UrbanWaterSECURITY Academy rientra nel programma delle iniziative promosse dalla comunità scientifica internazionale WaterEnergyNEXUS, fondata e presieduta dal prof. Vincenzo Naddeo, direttore del SEED all’Università degli Studi di Salerno e durante questa terza edizione dell’Academy sarà presentato alla stampa il prossimo convegno mondiale su Acqua ed Energia che si terrà ad Abu Dhabi nel febbraio 2025.

“La sicurezza idrica è una questione critica che riguarda le comunità di tutto il mondo. Questa Academy offre una piattaforma per condividere conoscenze e sviluppare soluzioni che possono avere un impatto significativo sulle pratiche di gestione dell'acqua a livello locale e globale,” ha dichiarato il prof. Vincenzo Belgiorno, Direttore della Academy e Presidente di ANDIS. L'approccio globale del programma, che va dalle politiche e governance alle innovazioni tecniche, dimostra l'impegno dell'Academy nel promuovere una comprensione olistica delle sfide e delle opportunità legate alla sicurezza idrica. Il tuo contributo è importante Il contributo di ciascuno è fondamentale: anche nel piccolo, ognuno di noi può fare la differenza per affrontare e superare le sfide globali nel settore idrico, energetico e ambientale. Informati, partecipa e contribuisci attivamente a un futuro più sostenibile. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e connettersi con gli altri partecipanti, gli iscritti sono invitati a unirsi al canale WhatsApp ufficiale dell'UrbanWaterSECURITY Academy e a esplorare la playlist dedicata su Spotify che cattura lo spirito vibrante dell'evento.