Salerno, violenta rissa in carcere: detenuto ricoverato in ospedale Rinvenuto anche un involucro nei pressi del campo sportivo

Nuovi eventi critici e violenti si sono verificati nella casa circondariale di Fuorni, a Salerno. A darne notizia è il consigliere nazionale Osapp, Emilio Fattorello che ha ribadito la necessità di migliorare la sicurezza all'interno del carcere.

Il primo episodio si è verificato la sera del 10 aprile: nella Prima Sezione si è consumata una lite tra detenuti con una violenta colluttazione nel corso della quale è rimasto ferito un detenuto salernitano, trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato. Nel corso della colluttazione l'uomo ha subito numerosi colpi, riportando anche una ferita da taglio alla schiena, un trauma cranico e una ferita lacero contusa alla testa.

Sempre nella giornata del 10 aprile, la Polizia Penitenziaria ha rinvenuto e sequestrato un involucro nei pressi del campo sportivo utilizzato dai detenuti. Uno spazio nel quale, da tempo, vengono lanciati contenitori con all'interno droga o cellulari destinati ai detenuti. Non è la prima volta che l'Osapp chiede "la chiusura di questo settore per motivi di sicurezza sino a quando non vi sarà un'adeguata sorveglianza".