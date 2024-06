Il Ruggi di Salerno scongiura l'ipotetico avvelenamento da farmaco di un bimbo Il piccolo è di Legano, il nosocomio salernitano l'unico in Italia ad avere i requisiti

È di poche ore fa la notizia che un bambino di Legnano aveva probabilmente assunto accidentalmente una compressa di un farmaco antineoplastico di cui non si conoscono gli ipotetici rischi, in considerazione della giovane età del paziente in questione. Nell'Ospedale di Legnano, dove il bimbo è stato ricoverato, non avevano gli strumenti idonei in grado di individuare se nel sangue e nelle urine del bambino fosse presente il farmaco e i suoi metaboliti. Di conseguenza il personale medico ha chiesto aiuto prima all'Ospedale Niguarda di Milano, anch'esso con le stesse difficoltà e in seguito al Centro Antiveleni dell'Istituto Mario Negri, che ha indicato l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, come unica struttura ospedaliera in Italia, ad avere i requisiti necessari per processare il farmaco probabilmente ingerito dal bambino. La tracciabilita' del Ruggi è stata facilmente riscontrata poiché il Servizio di Farmacologia Clinica di quest'ultimo e i suoi Laboratori di Farmacocinetica, Farmacologia Genetica e Tossicologia, sono inseriti nella rete nazionale Sibioc, ed è stato cosi semplice per gli operatori dell'istituto Mario Negri indicare il nosocomio salernitano come il solo capace di effettuare il dosaggio richiesto. Il prelievo, una volta giunto in sede, è stato analizzato in tempi celeri con risultati che non hanno evidenziato nessuna traccia del presunto farmaco, nel materiale fornito. L'unicità del Ruggi in questo specifico settore è caratterizzata da due importanti fattori, ovvero, dalla presenza di una strumentazione all'avanguardia, capace di registrare anche le quantità minime di principio attivo presente e dall'alta competenza degli operatori, tutti allievi della Professoressa Amelia Filippelli, che con professionalità e tempestività hanno eseguito il dosaggio richiesto.

Il Reparto di Farmacologia del Ruggi, è uno dei pochi a livello nazionale a garantire ogni tipo di servizio relativo alla Farmacologia Clinica, in grado cioè di fornire cure adeguate e specifiche nei casi di terapie complesse in soggetti con patologie importanti. Numerose le attività svolte al suo interno, come le analisi di tipo farmacogenetico e farmacocinetico tra cui la misurazione accurata dei farmaci immunosoppressori e neoplastici. Tutto questo contribuisce a prescrivere una terapia personalizzata per ciascun paziente. Un altro servizio attivo nel Servizio di Farmacologia del Ruggi, esteso anche alle altre Aziende come l'Asl Salerno e l'Asl Napoli 3, è l'analisi specifica dei rischi che corrono gli operatori esposti alla contaminazione ambientale, mettendo a disposizione di chi le richiede, consulenze e collaborazioni per favorire il benessere e la tutela.