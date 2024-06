Salerno, Avella: "Discarica a cielo aperto nei pressi del teatro Ghirelli" L'esponente del Psi: "Attendo risposte dall'assessore e dalla commissione Ambiente"

"È inaccettabile il livello di degrado nel viale compreso tra il teatro Ghirelli e l’area della scuola Giacomo Costa, al Parco Pinocchio. Incivili hanno ridotto la zona a discarica e la situazione peggiora, ora dopo ora". Lo denuncia in una nota il consigliere comunale di Salerno del gruppo Psi, Rino Avella. "Rifiuti di ogni tipo si sono accumulati nel tempo, addirittura vi è un cassonetto abbandonato. L’area è un tappeto di buste dell’immondizia, gettate anche al di sotto del muretto, sull’argine del fiume. A ciò si aggiungono il mancato sfalcio sistematico dell’erba ed i cestini stracolmi, alcuni dei quali anche divelti", l'affondo di Avella che ha attivato i canali istituzionali per fronteggiare l'emergenza. "Contestualmente all’interlocuzione con l’assessore, che certamente avrà segnalato agli uffici, ho portato l’incresciosa vicenda all’attenzione della competente Commissione Ambiente, in sede di audizione quale membro esterno. Attendo da settimane una risposta sulle azioni che l’organismo intende adottare per mettere fine a questo scempio", conclude Avella.