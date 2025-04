Ferrante (MIT) incontra prefetto Salerno: Confronto su sviluppo territorio "Salerno e la sua provincia rappresentano un crocevia strategico per il Sud"

“Questa mattina ho avuto il piacere di fare visita al Prefetto di Salerno, dott. Francesco Esposito, con il quale ho avuto un proficuo e costruttivo momento di confronto sui principali temi legati alla mobilità, alla sicurezza stradale e allo sviluppo infrastrutturale del territorio”.

Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario al MIT.

Le dichiarazioni

“L’incontro – prosegue - è stato l’occasione per condividere strategie e priorità comuni, a partire dalla necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, soprattutto in vista della stagione estiva, quando i flussi di traffico e turistici che investono il territorio salernitano per godere delle sue meraviglie crescono in modo esponenziale, mettendo alla prova la resilienza del territorio.

Abbiamo approfondito le criticità legate alla viabilità per far fronte alle quali, come Governo, abbiamo introdotto misure mirate, come ad esempio la possibilità di prevedere Ztl in aree Unesco anche al di fuori dei centri storici; una soluzione pensata per garantire a cittadini e turisti, in realtà strategiche e iper sollecitate come la costiera amalfitana, condizioni di vivibilità più sostenibili e collegamenti più efficienti e sicuri. Il dialogo con i rappresentanti dello Stato sul territorio è essenziale per costruire politiche efficaci e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e delle comunità locali. Salerno e la sua provincia rappresentano un crocevia strategico per il Sud e per l’intero sistema della mobilità nazionale, e meritano un impegno costante e qualificato da parte del Governo, che può contare sul ruolo di figure altamente competenti come quella del Prefetto Esposito”.