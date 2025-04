Salerno, Ferrante (Mit): Porto realtà strategica, investiamo nel suo rilancio Il Mit crede fortemente nel ruolo che questo scalo può ricoprire

"Ho voluto visitare il porto di Salerno per constatare in prima persona lo stato di avanzamento dei tanti interventi che lo interessano e che ne fanno una delle realtà più dinamiche e strategiche del Paese. Il Mit crede fortemente nel ruolo che questo scalo può ricoprire ed è per tale ragione che ne ha sostenuto con convinzione lo sviluppo: lo confermano i circa 110 milioni di euro stanziati per interventi nello scalo, compresa l'elettrificazione delle banchine, 40 milioni dei quali per l’adeguamento funzionale del 'Molo 3 Gennaio', i cui lavori si sono conclusi proprio oggi in tempi record, con ben tre mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma.

I dettagli

Parliamo di investimenti importanti che ne rafforzano le ambizioni di crescita e le capacità competitive all’interno degli scenari marittimi internazionali, nei quali l'Italia punta ad essere protagonista”. Lo ha dichiarato il deputato azzurro e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, in visita oggi al porto di Salerno, ove è stato accolto dal Comandante della Capitaneria di porto, Sirio Faè, e dal presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata. "Se crescono porti come quello di Salerno - ha aggiunto Ferrante - cresce l'intero Mezzogiorno e con esso il Paese.

L’adeguamento infrastrutturale si accompagna a una visione chiara di sviluppo intermodale, tramite il potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali, per uno scalo più efficiente e sostenibile che impatti concretamente sull’economia del territorio: più traffici, più occupazione, più opportunità per le imprese locali. Voglio ringraziare il presidente Annunziata per la collaborazione istituzionale che ha sempre garantito, attuando un’efficace strategica di rilancio del porto, ma anche il Comandante Faè e la Guardia Costiera per il suo fondamentale ruolo operativo: due anime attraverso le quali il Mit garantisce sul territorio sicurezza e legalità, così come - ha concluso Ferrante - modernizzazione ed efficienza dei servizi".