Frasi omofobe, il rettore Unisa: noi estranei a vessazioni e offese "Noi lavoriamo per i giovani, per fare in modo che contribuiscano a una società migliore"

Il rettore dell'Università di Salerno Vincenzo Loia si è espresso ancora sui fatti che hanno riguardato il professor Carmine Alfano. "Desidero esprimere il mio pensiero alla nostra comunità universitaria e a tutti coloro che numerosi stanno seguendo la vicenda delle esternazioni del Prof. Carmine Alfano - ha chiarito Loia -.

La mie parole non sono legate agli atti formali e alle azioni istituzionali già intraprese dall’Ateneo: queste sono informazioni note a cui altre seguiranno, in accordo allo sviluppo degli iter procedurali.

Con questo breve messaggio voglio affermare che l’Università di Salerno è estranea a un mondo di vessazioni, di offese, di discriminazioni. Noi lavoriamo per i giovani, per fare in modo che siano in grado non solo di collocarsi professionalmente, ma anche di contribuire ad una società migliore, più equa, più solidale, una società che include e non esclude, che gratifica e non offende, che misura l’espressione della civiltà nel rispetto di ciascuno, indipendentemente dal genere, dalle ideologie, dal proprio credo.

Come Rettore questo è il mio unico modo di vedere il nostro ruolo, la nostra missione, i nostri sacrifici. Il resto è un mondo buio che non ci rappresenta".